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Kadıköy'de sokak ortasında dehşet: Annesi ve eşini öldürdü

Kadıköy’de bir şahsın sokak ortasında silahla vurduğu annesi ve eşi hayatını kaybetti.

Kadıköy'de bir şahsın sokak ortasında silahla vurduğu annesi ve eşi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde Tahsin Y. adlı kişi, annesi Zülfiye Y. ile beraber çiçekçilik yapan eşi Seyhan Y.'yi silahla vurarak yaraladı. Yaralanan eşi Seyhan Yüksekova ile annesi Zülfiye Yüksekova hastaneye kaldırılırken, şüpheli şahıs minibüse binerek kaçtı. İki kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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