Kadıköy'de sosyal mesafeli "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturuldu

Kadıköy'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıl dönümünde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak vatandaşlar el ele tutuşmadan 6,5 kilometre uzunluğunda 'Ata'ya Saygı Zinciri' oluşturdu. Zincire denizden kanolar, su jetleri ve tekneler 9'u 5 geçe sirenlerini çalarak katıldı.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yılında Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen "Ata'ya Saygı Zinciri'ne birçok vatandaş saat 08.00 sıralarında Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı sahil arasında toplanmaya başladı. Her yıl düzenlenen "Ata'ya Saygı Zinciri" pandemi önlemleri kapsamında bu yıl da sosyal mesafeli olarak yapıldı. Vatandaşlar, el ele tutuşmadan, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 6,5 kilometre uzunluğundaki zincire, aralarında 2 metre mesafe bırakarak katılım sağladı. Düzenlenen program kapsamında 'Ata'ya Saygı Zinciri' programına denizden kanolar, su jetleri ve tekneler 9'u 5 geçe sirenlerini çalarak katılım sağladı. Dalgıçlar da denizin altında Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtı.

"Bu Kadıköy'ün gelenekselleşen bir anma etkinliği"

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Bu zincir bugün ilk defa, bu yıl yapılmıyor. Geleneksel olarak Kadıköy'de son yıllarda 10 yıldan fazladır bir süreç içerisinde Ata'ya saygı zinciri oluşturuyoruz. Fenerbahçe Orduevi'nin hemen önünden Bostancı'ya kadar binlerce kişi el ele tutuşarak Türk bayraklarıyla, Atatürk bayraklarıyla, Ata'ya saygısını gösteriyorlar. Bu Kadıköy'ün gelenekselleşen bir anma etkinliği, Ata'mızı kaybedişimizin 83'üncü yılında bu etkinliğimizi tekrar gerçekleştiriyoruz. Bugün Kadıköy'ün birçok kesiminden, birçok yerinden Kadıköy'ün tüm mahallelerinden Kadıköylüler, burada Ata'ya saygılarını gösteriyorlar. Zincir her ne kadar Kadıköy sınırlarında da olsa Bostancı'yı geçip Maltepe'ye kadar da ulaşıyor. Yani pandemi kurallarına uyuyoruz. 1- 1,5 metre aralıklarla yurttaşlar eskiden el ele tutuşuyorlardı. Şimdi bayrakları tutarak zinciri oluşturacaklar.” dedi.

"Burada bulunmaktan onu bir kez daha anmış olmaktan çok gururluyuz"

Ata'ya Saygı Zinciri'ne katılan vatandaşlardan Fatih Tunç ise, "Bence o hiçbir zaman ölmedi. Ve burada bulunmaktan onu bir kez daha anmış olmaktan çok gururluyuz. O hep içimizde" diye konuştu.