Kadıköy'de taksicilere yönelik denetim

Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştiren trafik polisleri, sürücülere İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve içerisinde sürücülerin uyması gereken 12 kuralın yer aldığı broşür dağıttı.

Trafik polislerince Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Taksilerdeki maske, mesafe ve hijyen kontrolünün yapıldığı denetimlerde, sürücülerin evrakları incelendi. Öte yandan, denetimlerde sürücülere, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve içerisinde sürücülerin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu broşür dağıtıldı.

"Yanlış yapanları yakalayın, onlara en ağır cezayı verin"

Denetimde 12 kural hakkında bilgi ve broşür verilen taksi sürücüsü Mehmet Akif Şişman, mesleğini kötüyü kullanan taksiciler hakkında“ Bunlar turist. İstanbul'da taksicilik yapan arkadaşlarım belki de yüzde doksan beşi İngilizce bilmiyor. Bak ben anlaştım götürüyorum karşıya. Kırk bin taksi şoförü var. Bunun içerisinde belki de bin tanesi işini kötü yapıyor. Otuz beş bin tanesi iyidir. Ama o bin tane var ya bayağı bir kirletiyor camiayı. O yanlış yapanları yakalayın, onlara en ağır cezayı verin” ifadelerini kullandı.