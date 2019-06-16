Kadıköy'de tarihi ortak yayın dev ekranlardan izlendi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen tarihi ortak yayın, Kadıköy Meydanı'nı doldurdu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştirdiği ortak yayın saat 21.00 itibariyle gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde başladı. Ortak yayını izlemek isteyen vatandaşların bazıları evlerinde izlerken, dışarıda olanlar ise kahvehaneleri ve meydanları tercih etti. Kadıköy Meydanında kurulan dev ekranda da program izlendi.

Programı izleyen Şule Dağdelen, “İki tane aday karşılıklı olarak, sözlü münakaşa yaparak fikirlerini anlatıyorlar. Yapılması gereken aslen buydu” dedi.