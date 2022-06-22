Kadıköy'de tiyatro, Özgürlük Parkı'nda başlıyor

1 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında Özgürlük Parkı'nda 50'den fazla oyun sergilenecek. Özgürlük Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda ve Tepe Sahne'de yapılacak olan oyunlar, ücretli olarak düzenlenecek.

Kadıköy Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen ve büyük bir ilgiyle izlenen tiyatro etkinlikleri bu yıl Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda 1 Temmuz'da başlayıp, 15 Eylül'e kadar devam edecek. Tiyatro gösterimleri, Erdal Beşikçioğlu'nun “Bir Delinin Hatıra Defteri” oyunuyla saat 21.00'de seyirciyle buluşacak.

Birçok usta oyuncunun olduğu tiyatro etkinliklerinde, Tatbikat Sahnesi - Bir Delinin Hatıra Defteri, Dostlar Tiyatrosu - Yaşamaya Dair, Ahmet Arif – Şahdamarım, Baba Sahne - Bir Baba Hamlet, Yolcu Tiyatro - Gomidas, Boa Sahne - Misket, Semaver Kumpanya - Kuşlar gibi birçok oyun sahnelenecek. Tiyatro oyunlarının yanı sıra Doğu Demirkol, Emre Karayel, Zafer Algöz ve Can Yılmaz gibi oyuncularında stand up gösterileri olacak. Tiyatro ve stand up gösterilerinin yanı sıra müzikaller de seyircilerle buluşacak.

Ayrıntılı programa, Kadıköy Belediyesinin internet sayfasında yer alan tiyatro oyunlarının bilgilerine https://bit.ly/3Oc0u2R linkinden ulaşılabilir.