İhlas Haber Ajansı

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Kadıköy'de Trabzonlulara saldıran Fenerbahçelilere gözaltı

Trabzonspor şampiyonluğunu ilan ettikten sonra sokağa çıkan Trabzonspor ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Kavgaya karışan taraftarları polis ekipleri gözaltına aldı.


Süper Lig'de uzun süredir lider konumda bulunan Trabzonspor, Antalyaspor ile beraber kalarak 38 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti. Bordo mavili taraftarlar Kadıköy Bağdat Caddesi'nde şampiyonluklarını kutlamak istedi. Cadde'de Fenerbahçeli taraftarlar yoldan geçen Trabzonspor taraftarlarının araçlarına saldırdı. Araçlara saldıran taraftarları polis ekipleri gözaltına aldı.

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