Kadıköy'de trafik denetiminde alkollü çıktı, basın mensuplarına el salladı

Kadıköy'de polis ekipleri trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, sürücülerin alkol testi, sürücü belgeleri ve emniyet kemeri gibi unsurları kontrol edildi. Denetimler esnasında 2.98 promil alkollü çıkan bir sürücü kendisini görüntüleyen basın mensuplarına el salladı. Sürücünün aracı bağlanırken, ehliyetine 6 ay el koyuldu.

Kadıköy Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipler, araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Tek tek durdurulan araç sürücülerinin gerekli evrak ve belgeleri kontrol edilirken alkol testi de yapıldı. Denetimler esnasında uygulamaya takılan bir sürücü 2.98 promil alkollü çıktı. Kendisinin görüntüleyen basın mensuplarına el sallayan sürücünün aracı bağlanırken, ehliyetine 6 ay el koyuldu.