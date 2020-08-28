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Kadıköy'de “Türkiye Güven Huzur Uygulaması” yapıldı

Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında Kadıköy’de polis ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında Kadıköy'de polis ekipleri denetim gerçekleştirdi. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği uygulamada araçlar da arama yapılırken vatandaşların GBT'leri sorgulandı.


Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında İstanbul'un birçok noktasında eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Saat 10.00'da başlayan uygulamaya çok sayıda polis ekibi katıldı. Kadıköy'deki uygulama noktasında araçları durduran polis, didik didik arama gerçekleştirdi. Aramalar sürdüğü esnada vatandaşların da GBT'si sorgulandı.

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