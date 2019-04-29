Kadıköy'de turuncuya bürünen deniz havadan görüntülendi

Büyükçekmece ve Silivri'de de meydana gelen olayın ‘kırmızı gelgit' olduğu öğrenildi. Kıyı şeridinde oluşan turuncu manzara drone ile havadan görüntülendi.

Kadıköy Fenerbahçe sahilinde deniz turuncu rengine büründü. Denizdeki renk değişimi görenleri şaşkına çevirdi. Benzer bir olay geçtiğimiz günlerde Silivri ve Büyükçekmece kıyısında da meydana gelmişti. Yetkililerin yaptığı açıklamada, denizde oluşan renk değişiminin sebebinin ‘kırmızı gelgit' olduğu belirtilmişti. Genellikle ilkbahar ve yaz aylarında hava sıcaklıklarının normale dönmesi ve deniz suyunun ısınması ile beraber deniz suyunda plankton sayısının artmasıyla gelgit sırasında suda renk değişiminin meydana geldiği ifade edildi.

Öte yandan Kadıköy'de turuncuya bürünen deniz drone ile havadan görüntülendi.