Kadıköy'de "Yeditepe Huzur" uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde yılın dördüncü 'Yeditepe Huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yılın 4'üncü "Yeditepe Huzur" uygulamasını gerçekleştirdi. Trafik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube ekiplerinin yer aldığı uygulamaya birçok polis katıldı. Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde yapılan uygulamada şüpheli araçlar durdurularak, sürücülerin kimlik kontrolleri yapılıp, araçların bagajları ve torpido kısmı arandı.