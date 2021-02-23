Kadıköy'de Yeldeğirmeni Sanat Merkezinde Barok şöleni

Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde Mart ayı boyunca, Çarşamba akşamları klasik müzik ve Cuma akşamları caz konserleri, sınırlı sayıda seyircisi ile devam ediyor. Çarşamba Klasikleri'nde 3 Mart akşamı Barok şöleni yer alacak.

Yeldeğirmeni Sanat “Çarşamba Klasikleri”nde 3 Mart akşamı Duo Lamente ile çok özel bir Barok Şöleni'ne yer veriyor. Türkiye'nin ilk yetişmiş kontrtenor sanatçısı Kaan Buldular ve dönem müziği çalışmalarına lavtalar içinde en geniş ses aralığına sahip olan archlute ile devam eden klasik gitar sanatçısı Hande Cangökçe'nin kurduğu Duo Lamente, repertuvarında ağırlıklı olarak Fransız ve İtalyan Barok yapıtlara yer veriyor. Barok dönemde bestelenmiş Osmanlı Saray Müziği örneklerinin de seslendirildiği eserlerin kontrtenor ve archlute için düzenlemeleri de Kaan Buldular ve Hande Cangökçe'ye ait.

10 Mart'taki “Çarşamba Klasikleri”nde ise piyanist ve orkestra şefi Can Okan, içinden geçtiğimiz zorlu salgın dönemine özel bir programa yer veriyor. Sanatçı, müziğin iyileştirici etkisini kanıtlarcasına önemli yapıtlar üreten J. S. Bach'ın başyapıtlarından biri olan “İyi Düzenlenmiş Klavye”'nin 2. kitabından bir seçki seslendirecek. Keman ve çello ikilisi ViolinCello Duo ile vurmalı çalgılarda konuk sanatçı Riccardo Marenghi, 17 Mart Yeldeğirmeni Sanat konserlerinde yerli ve yabancı pop, rock ve film müziklerinin yanı sıra Bach, Vivaldi ve Paganini gibi klasik bestecilerin sıra dışı düzenlemelerini seslendirecek.

İsviçre basınında İngiliz şef Howard Griffiths'in “Genç yaşına karşın, enstrümanında ustalık düzeyine erişmiş ve şaşırtıcı yorum gücüne sahip bir müzisyen” şeklinde ifade ettiği Cem Babacan'ın piyano resitali 24 Mart'ta Yeldeğirmeni Sanat'ta.

Yeldeğirmeni Sanat “Caz Akşamları”nda 12 Mart'ta saksofofon sanatçısı Barış Ertürk'ün triosu BAM sahne alacak. 19 Mart 2021 Cuma akşamı ise piyanist, besteci ve şarkıcı Selen Gülün'ün, 2015'ten bu yana Japonya yoğunluklu uluslararası platformlarda değişik müzisyenlerle gerçekleştirmekte olduğu duo konserlerin bir yansıması Yeldeğirmeni Sanat sahnesinde olacak.

Pandemi süresince alınan sosyal mesafe ve özenli sağlık tedbirleri çerçevesinde konserlerin başlama saati 18:00 olacak.

Yeldeğirmeni Sanat Merkezi (YSM) Konserleri

Çarşamba Klasikleri

03 Mart Çarşamba 18:00 DUO LAMENTE ile BAROK ŞÖLENİ

10 Mart 2021 Çarşamba 18.00 CAN OKAN ile BACH AKŞAMI

17 Mart 2021 Çarşamba 18.00 VIOLINCELLO DUO

24 Mart 2021 Çarşamba 18.00 CEM BABACAN PİYANO RESİTALİ

31 Mart 2021 Çarşamba 18.00 DÜNYA HALK ŞARKILARI

Yeldeğirmeni'nde Caz Akşamları

05 Mart 2021 Cuma 18.00 CAN TUTUĞ; BİR BAŞINA

12 Mart 2021 Cuma 18.00 BAM

19 Mart 2021 Cuma 18.00 SELEN GÜLÜN ‘DUO' FEAT. APOSTOLOS SIDERIS

26 Mart 2021 Cuma 18.00 ŞENAY OCAK TRİO

Konserlerin başlama saati 18:00'dir

Bilet ücretleri: Tam: 40 TL - İndirimli: 20 TL

Biletler https://bilet.kadikoy.bel.tr/adresinden ve konser günü Yeldeğirmeni Sanat gişesinden satın alınabilir. Yeldeğirmeni Sanat, Rasimpaşa Mah. İskele sok. No: 43/1 Kadıköy

Gişe tel: 0216 337 0058