İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadıköy'de yeniler ilk 11'de

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Altay, Zanka, Kruse, Vedat ve Rodrigues ilk kez resmi bir maçta Kadıköy’de ilk 11’de yer aldı.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Altay, Zanka, Kruse, Vedat ve Rodrigues ilk kez resmi bir maçta Kadıköy'de ilk 11'de yer aldı.


Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep'i ağırladığı müsabakada yeni transferler ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de yer aldı. Yeni transferler Altay, Max Kruse, Vedat Muriqi ve Garry Rodrigues daha önce Cagliari ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıkarken bir diğer yeni transfer Zanka ise ilk kez Gazişehir Gaziantep karşısında Kadıköy'de sahaya çıktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.