İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kadıköy'de yolda duran kargayı almak isteyenlere diğer kargalar saldırdı

Kadıköy’de sokakta duran ve gelen araçlara rağmen uçmayan kargayı yoldan almak isteyen vatandaşlara diğer kargalar saldırdı.

Kadıköy'de sokakta duran ve gelen araçlara rağmen uçmayan kargayı yoldan almak isteyen vatandaşlara diğer kargalar saldırdı. Bir vatandaş, çareyi kafasına motosiklet kaskı takarak kargayı yerden almakta buldu. O renkli anlar kameraya yansıdı.



Kadıköy'de araç trafiğinin olduğu bir yolda duran ve gelen araçlara aldırış etmeyen karga uçmayınca yolda araç trafiği durdu. Kargayı ezmemek için duran araçlar nedeniyle araç kuyruğu oluşunca vatandaşlar kargayı yoldan almak istedi. Fakat diğer kargalar tarafından saldırıya uğrayan vatandaşlar hedeflerini gerçekleştiremeden kaçmak zorunda kaldı. Bir iş yeri çalışanı ise çareyi kafasına motosiklet kaskı takmakta buldu. Kargayı sokaktan alan ve yol kenarına götüren vatandaş, diğer kargaların saldırılarından kafasındaki kask sayesinde kurtuldu. O ilginç anlar kameraya yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.