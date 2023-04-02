Kadıköy'de 'yönetim istifa' sesleri

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş’a kaybeden Fenerbahçe’de, tribünlerden ’Yönetim istifa’ sesleri yükseldi.
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a kaybeden Fenerbahçe'de, tribünlerden 'Yönetim istifa' sesleri yükseldi.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu. Müsabakanın son dakikalarında tribünlerden 'Yönetim istifa' sesleri yükseldi. Başkan Ali Koç ve yönetime tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlar maçın bitiş düdüğüyle birlikte stattan üzgün ayrıldı.