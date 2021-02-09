Kadıköy'de zemin alarm veriyor

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak kupa mücadelesi öncesinde Şükrü Saraçoğlu Stadı’nın zemini alarm veriyor.
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak kupa mücadelesi öncesinde Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın zemini alarm veriyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı öncesinde Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın zemininde oluşan bozukluklar dikkat çekti. Sarı-lacivertli futbolcular Enner Valencia ve Bright Osayi-Samuel, maç öncesi sahaya çıktıklarında zemini kontrol etti.