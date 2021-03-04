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Kadıköy'de zemin toparlandı

Fenerbahçe’de geçtiğimiz haftalarda öne çıkan zemin probleminin bir kısmı, Antalyaspor maçı öncesinde yapılan bakım çalışmalarıyla giderildi.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz haftalarda öne çıkan zemin probleminin bir kısmı, Antalyaspor maçı öncesinde yapılan bakım çalışmalarıyla giderildi.


Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın zeminine yapılan bakım çalışmaları sonuç verdi. Stat yetkilileri Saracoğlu'nun kötüleşen zeminini düzeltmek için yoğun mesai harcadı. Stadın zeminin bozulan yerlerine yeni çim ekimi yapılırken, Göztepe maçının ardından maç oynanmadığı arada çim zeminin büyük orunda düzeldiği dikkat çekti.

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