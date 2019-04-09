Kadıköy'deki İlhan Ünğan cinayetinde flaş gelişme

Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki bir kafeteryadan çıkarak otomobile doğru gittiği esnada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden İlhan Ünğan'ı öldüren tetikçinin kimliği, bindiği taksideki parmak izinden bulundu.

Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde önceki gün 16.30'da meydana gelen olayda, Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı Arzu ve yeğeni olan şoförü Devrim Öztunç'un öldürülmesi olayına ilişkin aranan İlhan Ünğan(38) bir kafeteryadan çıkarak otomobiline doğru yürürken silahlı saldırıya uğradı.

7 yaşındaki kızı ve yakınlarının önünde vuruldu

Saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerlerine 4 mermi isabet eden Ünğan, yanındaki 3 yakını ve 7 yaşındaki kızının gözleri önünde hayatını kaybetti. Olayın ardından inceleme başlatan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada saldırıyı gerçekleştiren şahsı taksiye binerek Gaziosmanpaşa'ya gittiğini belirledi.

Taksideki parmak izindeki kimliği bulundu

Taksiyi bulan polis, içerisinde parmak izi incelemesi yaparak saldırganın kimliğini tespit etti. Kimliği tespit edilen şahsın, polis ekipleri tarafından her tarafta arandığı öğrenildi. Olayın polis tarafından yakalanan ancak bir süre önce tahliye olan Zindaşti'nin azmettirdiği iddia edildi.