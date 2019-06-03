İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadıköy'deki mazgal hırsızı yakalandı

Kadıköy Göztepe’de bir apartmanın önündeki mazgalları çalan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadıköy Göztepe'de bir apartmanın önündeki mazgalları çalan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mazgal hırsızlığı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilmişti.


Kadıköy Göztepe'de bir apartmanın önüne gelen şahıs mazgalları çalmış, hırsızlık anları da güvenlik kamerasına yansımıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra hırsızlığı yapan şahsın Afganistan uyruklu N.M.A. (21) olduğunu belirledi. Ekipler Kadıköy Fikirtepe'de yaptığı operasyonda şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şahıs emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.