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Kadıköy'deki vahşetin kurbanı son yolculuğuna uğurlandı

Yeğeni tarafından öldürüldükten sonra cesedi vahşice parçalanarak farklı noktalara bırakılan Rıfat Rıza Öztürk, Kısıklı Gümüşsuyu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yeğeni tarafından öldürüldükten sonra cesedi vahşice parçalanarak farklı noktalara bırakılan Rıfat Rıza Öztürk, Kısıklı Gümüşsuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.


Aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle yeğeni tarafından vahşice öldürülerek cesedi parçalara ayrılan Rıfat Rıza Öztürk için Üsküdar Kısıklı'daki Gümüşsuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına maktulün ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öztürk'ün cenazesi, defnedilmek üzere cenaze aracına konularak Ihlamurkuyu Mezarlığı'na götürüldü.

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