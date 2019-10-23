Kadıköylü güne sporla başlıyor

Kadıköy Belediyesi'nin “Daha Çok Spor Daha Çok Kadıköy” sloganıyla başlattığı sabah sporları Kadıköy'ün 7 noktasında başladı.

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün “Daha Çok Spor Daha Çok Kadıköy” sloganıyla hazırladığı sabah sporu programında Kadıköylüler yaklaşık bir saat boyunca profesyonel eğitmenler eşliğinde temel beden eğitimi, kültür - fizik hareketleri, yürüyüş, koşu, pilates, step - aerobik gibi farklı branşlarda spor yaparak güne daha zinde başlıyor.

Kadıköylülerin güne daha mutlu ve sağlıklı bir şekilde başlamaları için düzenlenen sabah sporlarının programı şöyle: Kriton Curi Parkında her hafta çarşamba, cuma, cumartesi, pazar günleri saat 7:30'da; Milli Hakimiyet Parkında çarşamba, cuma 7:30'da; Kalamış Spor Merkezinde salı, çarşamba, perşembe, cuma saat 9:00'da; Koşuyolu Spor Merkezinde salı, perşembe, cuma saat 8:00'de, Özgürlük Parkı Spor Merkezinde salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri saat 7:00'de; Yoğurtçu Parkında pazartesi, çarşamba, cuma saat 7:30'da; Bostancı Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi Spor Salonunda pazartesi, çarşamba, cuma günleri 7:30'da gerçekleşecek.