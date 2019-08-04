Kadıköylüler şampiyon boksör Gülsüm Tatar eşliğinde spor yaptı

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Gülsüm Tatar, vatandaşlarla Caddebostan Sahili'nde bir araya gelerek sabah sporu yaptı. Kadıköy Belediyesi'nin ‘Daha çok spor, daha çok Kadıköy' sloganıyla başlattığı etkinliğe akın eden vatandaşlar, Tatar'ın hocalığında güne başlamanın keyfini yaşadı. Şampiyon sporcu, başarılarına yenilerini ekleyerek daha iyi yerlere gelmeyi hedeflediğini söyledi.

Kadıköy Belediyesi, sporu teşvik etmek amacıyla ve ‘Daha çok spor, daha çok Kadıköy' sloganıyla, her hafta alanında uzman bir sporcuyu Caddebostan Sahili'nde vatandaşlarla buluşturuyor. Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerin ilki, Dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Gülsüm Tatar'ın katılımıyla düzenlendi. Caddebostan Sahili'ndeki spor etkinliğine katılan ve güne Gülsüm Tatar'ın hocalığında spor yaparak başlayan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Etkinliğe katılan vatandaşlara bokstaki temel hareketleri bazen düşük, bazen yüksek tempoyla gösteren milli boksör de keyifli anlar yaşadı.

İHA'ya konuşan şampiyon boksör Gülsüm Tatar, “Burada bulunmak benim için inanılmaz keyifli bir olay oldu. Başarı kazandığım boks branşını insanlarla paylaştım. Onlara ufak da olsa bir şeyler göstermeye, boksu öğretmeye çalıştım. İnanılmaz keyif aldım ve eminim ki onlar da çok keyif aldı. İnsanlara boksu tanıtmak ve boks branşında etkinlikler yapmak inanılmaz keyifli oldu. İnşallah bundan sonra da devamı olur” diye konuştu.

İlerleyen süreçteki hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulunan başarılı sporcu, “Şu anda profesyonel boks yapıyorum, amatörü bıraktım. Profesyonel boksta da kademe kademe ilerleme oluyor. Bu sebeple antrenmanlarıma devam ediyorum. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde maçlarım başlayacak. Yoğun bir çalışma süreci içindeyim. Kısmet. İnşallah başarılarıma her zaman daha yenilerini ekleyip daha da iyi yerlere gelmeyi hedefliyorum. İnşallah hayırlısı olur” dedi.

Öte yandan, Caddebostan Sahili'nde devam edecek olan etkinliklerin bir sonrakinin 18 Ağustos Pazar sabahı saat 08.00'da eski milli futbolcu Metin Tekin'in katılımıyla gerçekleştirileceği ifade edildi.