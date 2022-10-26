Kadıköy'ün atıklarını Kadıköylüler evlerinde ayrıştırıyor

Sıfır atık konusunda uzun süredir çalışmalar yapan ve çeşitli kararları bir bir uygulamaya koyan Kadıköy Belediyesi apartmanlarda geri dönüştürülebilir atık toplama çalışmalarına devam ediyor. Kadıköy Belediyesi'nin bahçesinde açılan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde 14 atık türü ayrı olarak toplanıyor. Ayrıca Kadıköy'ün 21 mahallesinde 23 noktada bulunan Mobil Atık Getirme Merkezi'nde de 7 atık türünün ayrı toplanması sağlanıyor. Çöp miktarını azaltmayı, çevreye verilecek zararları önlemeyi ve geri dönüşümü mümkün olan atıkları ekonomiye kazandırmayı hedefleyen Kadıköy Belediyesi, toplama programı çerçevesinde tüm ilçeden haftanın 6 günü geri dönüşümü mümkün olan atıkları topluyor ve toplanan atıklar Merdivenköy'de bulunan atık ayrıştırma merkezine götürülüyor.

“Geri dönüşüm bizim için vazgeçilmez”

Apartmanında ayrıştırma işlemini gönüllü olarak yapan Ali Yücel “5 yıl önce başladım. Ben elektrik ustasıyım. 5 yıl önce burası inşaat halindeyken Kadıköy Belediyesi tarafından iskan aşamasında zorunlu tutulan atık kutuları ve konteynırlarını temin ettik. Apartman sakinleri geri dönüşümü mümkün olan kağıt, cam, metal ve plastik atıklarını ıslak çöplerinden ayrı vererek konteynırları doldurmamıza yardımcı oluyorlar. Bu kutuları doldurmak bizim için bir görev ve severek yapıyoruz. Her hafta sokağımızın toplama günü olan cuma günleri belediyeden gelen arkadaşlarımıza konteynırlar aracılığıyla atıklarımızı aksatmadan teslim ediyoruz. Pet şişeler, kartonlar, ambalajlar, cam şişeler gibi tamamen dönüşebilir olan malzemeleri topluyoruz. Ara ara Kadıköy Belediyesi ekipleri geliyor ve kısa eğitimler veriyor. Geri dönüşüm konusunda apartmanda oturan herkes gönülden bu dönüşüme katılıyor. Bu zamana kadar da hiç yorulma olmadı. Geri dönüşüm bizim için vazgeçilmez.” diye konuştu.

“Vatandaşlık görevi olarak kabul ediyorum”

İskender Tekin “10 senedir atıklarımızı ayrı olarak topluyoruz. Kentsel dönüşümden sonra apartmanımıza müteahhit tarafından konulan kutular sayesinde işimiz daha da kolaylaştı. Biriktirdiğimiz atıkları her hafta sokağımızın toplama gününde belediye alıyor. Bazen atıklarımız fazla olduğunda Belediyemizin Atık Koordinasyon Merkezini aradığımızda da gelip alıyorlar. Bu süreç beni hiç yormadı. Bir vatandaşlık görevi olarak kabul ediyorum. Apartmanda bu işi hep birlikte yapıyoruz. Apartmandaki bütün daire sahipleri evlerindeki plastikleri, şişeleri, kâğıtları temiz şekilde atık kutularına atıyorlar. Bizde gönüllü hane sakinleri ve duyarlı Kadıköylüler olarak belediye ekiplerinin toplama gününde atıkları kolayca almaları için bina girişinde hazır hale getiriyoruz” dedi.