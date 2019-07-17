Kadıköy'ün ilk uluslararası festivali, sinema günleri ile başlıyor

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy'ün ilk uluslararası festivali “KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali”ni hayata geçiriyor. Festival, geniş yelpazedeki sanat etkinlerinin ve farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle Kadıköy'e yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor.

Film, Sahaf, Çizgi ve Caz festivallerinin ilk kez bir araya geldiği festival 22 Temmuz'da "Yıldızlar Altında Sinema" ile Kalamış Park'ında başlayacak.

Açık havada orkestra ile sinema keyfi

KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali kapsamında düzenlenen Yıldızlar Altında Sinema Haftası'nda Kadıköy Belediyesi Sinematek-Sinema Evi, Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor: 22 Temmuz Pazartesi, sinemanın unutulmaz Şarlo'su Charlie Chaplin'in ilk uzun metraj sessiz filmi Yumurcak (The Kid), Türkiye'de ilk kez açık havada orkestra müziği eşliğinde gösterilecek. Film, Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası'nın gerçekleştireceği, Chaplin'in bizzat bestesi olan görkemli müzik eşliğinde izlenecek. Etkinliğin onur konuğu, yönetmenliğini yaptığı Kadınlar Koğuşu filminin gösteriminden önce seyirciyle buluşmak üzere davet edilen Tunuslu Selma Baccar olacak.

7 gece 7 farklı ülkeden film

22-28 Temmuz 2019 tarihleri arasında Kalamış Park'ında yazlık sinema keyfini Sinematek ruhuyla birleştiren Yıldızlar Altında Sinema Haftası için kurulacak dev perdede 7 gece boyunca 7 ülkeden 7 filmin gösterimi yapılacak. Kadıköy Belediyesi Sinematek-Sinema Evi'nin hazırladığı seçkide beyaz perdenin unutulmaz klasiklerinin yanı sıra farklı coğrafyaların ilham verici hikâyeleri yer alıyor. Her akşam 21.00'de yer alan gösterimlerde Chaplin'in filmi Yumurcak (The Kid)'ın yanı sıra İtalya'dan Giuseppe Tornatore'nin Cennet Sineması, Arjantin'den Fernando Solanas'ın Tangolar ve Gardel'in Sürgünü, Fransa'dan Jacques Demy'nin Cherbourg Şemsiyeleri, Çin'den Wong Kar-Wai'nin Aşk Zamanı, Tunus'tan Selma Baccar'ın Kadınlar Koğuşu ve Türkiye'den Başar Sabuncu'nun Zengin Mutfağı filmleri seyirciyle buluşacak.

2019 Yazı Kadıköy'de festivale dönüşüyor

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı festivalin Kadıköylünün beklentisini her yönüyle karşılayacak nitelikte olduğunu belirtti. Herkesi festivale davet eden Odabaşı “2019 yazı, hayata geçirdiğimiz KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali ile Kadıköy'de gerçek anlamda bir festivale dönüşecek, hem de uluslararası bir festivale... Göreve başlarken, Kadıköyümüzün değerlerini öne çıkarmış, bu değerleri sahiplenip yeni değerler oluşturmanın uğraşında olacağımızı söylemiş, sözünü vermiştik. Kent kimliğine ve Kadıköy'ün değerlerine yakışır daha görkemli daha çok etkinlikte buluşmak dileğiyle herkesi festivalimize bekliyoruz.”

Çizgi ve sahaf günleri Moda'da

KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali, 22 Ağustos-27 Ağustos tarihleri arasında Moda'da bulunan karşılıklı iki okul, İstanbul Kadıköy Lisesi ve Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin bahçesinde Çizgi ve Sahaf Günleriyle devam edecek. Kitap koleksiyonerleri, çizgi roman, manga, karikatür yayıncıları ve sanatçıların katılacağı festivale, Avusturya'nın ünlü Kunst Karikatür Müzesi yöneticisi Gottfried Gusenbauer gazeteci ve çizgi roman uzmanı Didier Pasamonik, kartpostal koleksiyoncusu Sarkis Karamanuk ile Kahire ve Bulak baskıları kitap koleksiyoncusu Aly Abdelwahab Elsayed gibi birçok önemli sanatçı yer alacak. Atölye çalışmaları ve söyleşilerin yer alacağı festivalde ikinci el kitapseverler ve koleksiyoncular için mezatlar düzenlenecek. Festival alanında Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi ve Gençlik Sanat Merkezi'nden öğrenci ve öğretmenlerin katkılarıyla müzik dinletileri gerçekleşecek. Kadıköy Belediyesi'ne bağlı kültür merkezleri Barış Manço Kültür Merkezi (BMKM), Barış Manço Müze Evi, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi, Karikatür Evi, Gençlik Sanat Merkezi'nin yanı sıra Bayan Yanı gibi Kadıköy'deki özel mekanlar da hafta boyunca festival kapsamındaki sergilere ev sahipliği yapacak.

Festival caz günleri ile son bulacak

KADFEST- Uluslararası Kadıköy Festivali 25-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan caz günleri ile sona erecek. Berlin Caz Orkestrası JayJayBeCe ile Kalamış Parkı'nda açılışı gerçekleşecek olan caz günleri, 4 gün boyunca Yeldeğirmeni Sanat Merkezi ve Kalamış Parkı'nda yerli yabancı grupların yer alacağı konserler ile devam edecek. Goethe Enstitüsü'nün ortaklığında “Caz Almanya'yı Fethediyor” başlıklı serginin açılışı Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde yapılacak. Festival boyunca akademisyenler ve alanında uzman kişilerin Yeldeğirmeni Sanat'ta paneller düzenleyeceği etkinlikte film gösterimleri de yapılacak. Caz günleri, TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası ile Kerem Görsev konseriyle izleyicilere veda edecek.