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Kadıköy'ün yaşayan kütüphanesi TESAK'da edebiyat, felsefe, tarih söyleşileri başlıyor

Kadıköy’ün yaşayan kütüphanesi Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi’nde (TESAK) 2019-2020 etkinlik sezonu, felsefeci yazar Önay Özer’in konuk olduğu “Sanat, Edebiyat ve Tarihin Temeli olarak Dil” konulu söyleşi ile başlıyor.

Kadıköy'ün yaşayan kütüphanesi Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi'nde (TESAK) 2019-2020 etkinlik sezonu, felsefeci yazar Önay Özer'in konuk olduğu “Sanat, Edebiyat ve Tarihin Temeli olarak Dil” konulu söyleşi ile başlıyor.


Kadıköy'de Çarşamba, Perşembe ve Cumartesi etkinlikleri


Kadıköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen, Kadıköy'ün yaşayan kütüphanesi Tarih Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi'nde (TESAK) edebiyat, felsefe, tarih, bilim alanlarında önemli isimleri Kadıköylülerle buluşturmaya devam ediyor. Kasım-Nisan ayları boyunca, her Çarşamba bilim ve felsefe, her Perşembe edebiyat, her Cumartesi de tarih, sanat tarihi, güzel sanatlar ve arkeoloji alanlarında uzman konuşmacıların yer alacağı söyleşilere herkes davetli.



‘Ne var ne yok' söyleşisi ile başlıyor


TESAK'ın bu sezon ilk konuğu felsefeci yazar Önay Sözer olacak. “Ne Var Ne Yok” başlıklı söyleşide dil üzerine konuşacak Sözer, Shakespeare'den Yunus Emre'ye edebiyattan örnekler verecek. 23 Ekim Çarşamba saat 18:00'de başlayacak etkinliğe katılım ücretsiz.


Her Çarşamba bilim ve felsefe


TESAK'da felsefe etkinlikleri bu sezon da devam ediyor. Prof. Dr. Kerem Cankoçak danışmanlığında hazırlanan “Bilim ve Felsefe Konuşmaları” Çarşamba saat 18:00'de Akşamüstü Söyleşileri olarak izleyicilerle buluşacak. Türkiye'nin çeşitli disiplinlerden seçkin bilim insanları ile felsefecilerinin konuşmacı olduğu bu söyleşi dizisi önemli isimleri ağırlayacak.


Her Perşembe edebiyat konuşmaları


TESAK her perşembe alanında uzman akademisyen, yazar, şair, tiyatrobilimci, felsefeci, editör, çevirmen ve edebiyat araştırmacılarının katılımıyla gerçekleşecek. Her hafta telif/yabancı edebiyat eserleri metin çözümlemesi, açıklama ve yorumlamalarla ele alınacak, edebiyatın diğer sanatlarla ilişkisi kurulacak, edebiyat tarihinden önemli portreler, edebî türler, edebî dönemler üzerine konuşulacak.


Her Cumartesi tarih, sanat tarihi ve arkeolojı konuşmaları


TESAK Cumartesi Söyleşi Dizisi'nde ise tarih, sanat tarihi ve arkeoloji temalı konuşmalar olacak. Cumartesi söyleşileri Kasım ayında Milli Mücadele yılları, “Ortadoğu Girdabında Türkiye”, “Tarih Boyunca Kadın Besteciler” başlıklarında söyleşiler düzenleniyor.


Tüm söyleşiler ücretsiz ve söyleşi saatinden bir saat önce konferans salonuna giriş yapılabiliyor.


TESAK: Caferağa Mahallesi Rıhtım Caddesi No:2/3 Eski Başkanlık Binası (Beşiktaş iskelesi Karşısı) Kadıköy/ İstanbul - (216) 337 86 54-55 - http://www.kbtesak.org/


TESAK Kasım 2019 etkinlik takvimi


02 Kasım Cumartesi 14.00: Selçuk Kolay-Savaş Karakaş - Sudaki İzler: Denizin Dünü Bugünü ve Yarını


06 Kasım Çarşamba 18.00: Neslihan Serap Şengör - İnsan Merak Eder, Mühendis Yapar


07 Kasım Perşembe 18.00: Selim İleri-Seval Şahin - Yüz Yüze Edebiyat Söyleşileri


09 Kasım Cumartesi 14.00: Cezmi Eraslan - 100. Yılında Milli Mücadele


13 Kasım Çarşamba 18.00: Kerem Cankoçak - Nedensiz Evren


14 Kasım Perşembe 18.00: Mehmet Tekin - Doğumunun 120. Yılında Peyami Safa


16 Kasım Cumartesi 14.00: Aydın Büke - Clara Schumann ve Tarih Boyunca Kadın Besteciler


20 Kasım Çarşamba 18.00: Saffet Murat Tura - Psikiyatri ve Felsefe


21 Kasım Perşembe 18.00: Afşar Timuçin - Edebiyattaki Felsefe, Felsefedeki Edebiyat


23 Kasım Cumartesi 14.00: Ahmet Yavuz - Ortadoğu Girdabında Suriye


27 Kasım Çarşamba 18.00: Cem Say - Yapay Zeka ve Felsefe


28 Kasım Perşembe 18.00: Hilmi Tezgör - Edebiyat ve Müzik: Leonard Cohen'in Son Defterleri


30 Kasım Cumartesi 14.00: Arda Odabaşı - Osmanlı'dan Milli Mücadele'ye Sinemanın Serüveni

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