İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadın A Milli Takımı, Estonya'yı 4-0 yendi

Kadın A Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında karşılaştığı Estonya’yı 4-0 mağlup etti.

Kadın A Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında karşılaştığı Estonya'yı 4-0 mağlup etti.


Kadın Milli Takımı, Estonya'yı farklı geçti. Tallinn'de Sportland Arena'da oynanan karşılaşmada Milli Takım'ın gollerini 29. dakikada Ece Türkoğlu, 55. dakikada İlayda Civelek, 76. dakikada Gülbin Hız ve 81. dakikada Yağmur Uraz attı. Estonya Milli Takımı'nda Pille Raadik 88. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Ay-yıldızlı ekip, 1 Aralık Salı günü Rusya ile kendi sahasında karşılaşacak ve Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarını tamamlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.