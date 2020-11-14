Kadın A Milli Takımı, Sırbistan'a mağlup oldu

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Kadın A Milli Takımı, Sırbistan'a normal süresi 63-63 biten mücadelede iki uzatma sonunda 83-76 mağlup oldu.

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Kadın A Milli Takımı, E Grubu'ndaki üçüncü maçında Sırbistan'a normal süresi 63-63 biten mücadelede iki uzatma sonunda 83-76 mağlup oldu.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynana mücadeleyi; Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF CEO'su Ömer Onan, TBF Genel Sekreteri Emin Balcı ve TBF yetkilileri takip etti.

Sırbistan karşısında müsabakaya Işıl Alben, Pelin Derya Bilgiç, Gizem Yavuz, Tilbe Şenyürek ve Kuanitra Holingsvorth beşiyle başlayan milliler, rakibi karşısında mücadelenin ilk yarısını 38-34 geride tamamladı.

Kadın A Milli Takımı'nda Işıl Alben 17, Kuanitra Holingsvorth ile Pelin Derya Bilgiç 16'şar sayı ve Tilbe Şenyürek de 14 sayıyla oynadı. Sırbistan'da ise Yvonne Anderson 25, Sonja Vasic 18 ve Jelena Brooks 17 sayı kaydetti.