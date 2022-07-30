Kadın durak başkanı, Radyo Başakşehir'de

Radyo Başakşehir'in sevilen programlarından Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor'un bu haftaki durağı Bayrampaşa oldu. Bir yandan heyecana, diğer yandan keyifli sohbete sahne olan programda Onur Sakar sordu, kadın durak başkanı Arzu Bektaş cevapladı.

Radyo Başakşehir'de Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor programı tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul'u durak durak gezen Onur Sakar durak başkanlarına 10 soru soruyor, yarışma sırasında taksi şoförleri de kendi aralarında sorulara doğru yanıt arıyor.

10 sorudan 9'una doğru cevap verdi

Taksiciler başta olmak üzere ilgiyle takip edilen programın bu haftaki durağı Bayrampaşa oldu. Titanik Taksi'nin konuğu olan Onur Sakar, durak başkanı Arzu Bektaş'la hem keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi hem de sorularını yöneltti. Arzu Beştaş, 10 sorudan 9'una doğru cevap vererek, bugüne kadar en fazla doğru cevap veren durak başkanlarından biri oldu.

Başkan Kartoğlu'na çay daveti

Yarışmanın çok keyifli olduğunu ifade eden Bektaş, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nu durakta çay içmeye davet etti. Hiçbir mesleğin kadını erkeği olmadığının altını çizen Arzu Bektaş, “İstedikten sonra her meslek yapılır. Bunun için işinize gönül vermeniz yeterli. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun taksicilerle olan diyaloglarının ve hoş sohbetlerinin olduğunu biliyorum. Kendisini sosyal medya üzerinden de takip ediyorum. Bizim durağımıza da uğramasını çok isterim. Kendilerini demli çayımızı içmeye davet ediyorum” dedi.