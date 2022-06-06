Kadın emeği globale açılıyor

Kadınlar hem ev ekonomisine, hem de ülke ekonomisine katkı oluşturdu.

Mağazacılık girişimi Shopalm Türk kadınının el emeği ürünlerini online'dan satarak hem ev ekonomisine, hem de ülke ekonomisine katkı oluşturmalarına zemin sağlıyor. ‘Avuç içinizdeki mağaza' sloganıyla çalışmalarını sürdüren Shopalm'ın Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Umut Yalçın, başta Azerbaycan olmak üzere tüm Orta Asya ülkeleri ve Güney Afrika'da ilerlediklerini belirtti.

Shopalm markasının girişimci kadınları destekleyen bir sosyal sorumluluk projesi olarak kurulduğunu anlatan Umut Yalçın, “Çocuğuma Ankara Kale çevresindeki el emeği ürünlerini satan girişimci kadınlardan bez bebek hediye almak istemiştim. Ancak oraya gittiğimde pandeminin şartları fazlasıyla zorlaştırdığını ve birkaç tezgah dışında hiç satıcı kalmadığını üzüntüyle görmüştüm. Onlar için neler yapabiliriz sorusuyla Shopalm için temelleri atmış olduk. Pandemi evde bir şeyler üretmenin zorunluluğunu getirdi. Ya erkekler ya da kadınlar işsiz kaldı. Bu durumda evde üretkenliğin artması gerekti. Dijitale yönelmek bir zorunluluk halini aldı. Dijital pazarlamayı kolay, ulaşılabilir, sürekli hale getiren ve ücretsiz eğitimlerle büyüten Shopalm böylece kuruldu. E-ticareti demokratik hale getirmeyi amaçladık. Girişimcilerimizin yüzde 97'si kadın. 1000 girisimcimiz var. Ayda 600 bin TL'lik işlem hacmine ulaştık. Hızla büyüyoruz ve yakında 1 milyonun TL üzerine çıkacağız” dedi.

Shopalm kullanıcısı o gün sitesine kaç kişi girdi, hangi ürün ne kadar tıklandı ve hangi ürünle ne kadar zaman geçirildi gibi verileri çok kolay bir şekilde görebiliyor, planlamalarını yapabiliyor. Bu analiz özeliğinin başka platformlarda olmadığını aktaran Umut Yalçın, bunun da kendilerini güçlü kılan bir özellik olduğunu vurguladı.

Yalçın, Türk ve dünya kadınlarının el emeklerinin toplandığı bir pazar yeri olma hedefinde hızla yol aldıklarından bahsederek “Shopalm, girişimcilere sunduğu önemli avantajlarla öne çıkıyor. Dijital çağın hızla dönüştürdüğü dünyada tüm süreçlerde kullanıcısının yanında olan Shopalm ertesi gün ödeme, düşük komisyon oranları, danışmanlık ve eğitim hizmetleriyle fark oluşturuyor. Çeşitli kooperatiflerle işbirliği yapan platform eğitimle dijital pazarda rekabet avantajı sunuyor. Ücretsiz eğitimler düzenleyen platform, bu şekilde 1000'in üzerinde kadın girişimciye ulaşmış durumda. “Öncelikli hedefimiz Türkiye'de ve Orta Asya'da kadın girişimcilerin el emeği göz nuru ürünlerini nasıl satacaklarını öğretmek. Kargolama, ürün paketleme, sosyal medya yönetimi, reklam, müşteri hizmetleri vb. gibi dijital pazarlamanın tüm süreçlerini en iyi şekilde kotaracak eğitimler vermek istiyoruz. Bunun için başta kadın kooperatifleri olmak üzere işbirliklerine gidiyor ve ücretsiz eğitimler düzenliyoruz” dedi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye İş Bankası tarafından hayata geçirilen kadın gücü projesinde de yer alarak eğitimler vereceğiz” diyen Umut Yalçın, eğitimlerini Anadolu'ya ve Türki Cumhuriyetlerine taşıyacaklarını belirtti.

2021 yılında bireysel satıcılar özellikle de sosyal medyadan satış yapmak isteyen girişimci kadınlar için kolay ve güvenilir e-ticaret sistemi olarak kurulan Shopalm, 2022 nin ilk çeyreğinde ilk yıldaki işlem hacminin 2 katına ulaştı.

Güney Afrika'ya uygulanacak

Güney Afrika'da her yerde yaygın şekilde kredi kartının kullanılmasından dolayı Türkiye'deki Shopalm'ı Güney Afrika'ya uygulamak üzere öncelikli ülke olarak seçtiklerini belirten Umut Yalçın, Türki Cumhuriyetlerinde başta Azerbaycan'da ilerlediklerini, yakında temsilcilik açacaklarını şu şekilde aktardı: “Büyüyen bir ekonomi ve sosyal medya kullanımı Azerbeycan'da çok fazla. Kırgızistan, Özbekistan gibi bir çok ülkede çok fazla el emeği ürünleri var. Bizim önem verdiğimiz konu bu. Aynı şekilde Afrika ülkelerinden ürünler toplamayı planlıyoruz. Ama önceliğimiz Türki Cumhuriyetleri. Sonrasında tüm Orta Asya'nın pazar yeri gibi konumlanıp, ürünlerini toplayıp dünyaya satmayı hedefliyoruz. Bu kısa vadeli bir proje değil uzun soluklu bir proje.”