Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off ve play-out maçları başlıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasının ardından çift maç üzerinden play-off ve play-out maçları oynanacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde, 18 Aralık 2021 tarihinde başlayan çift devreli lig usulüne göre oynanan normal sezon 8 Mayıs'ta sona erdi. Normal sezonun tamamlanması ile birlikte Kadın Futbol Ligleri statüsünde belirtildiği üzere gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar play-off, son 4 sırayı alan takımlar ise play-out karşılaşmaları yapacak. Bu maçların ardından şampiyon ve küme düşen takımlar belli olacak. Çift maç üzerinden oynanacak play-off karşılaşmaları 2 tur, yine çift maç üzerinden oynanacak play-out müsabakaları ise 1 tur olacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off karşılaşmaları şöyle:

14 Mayıs 12.00: Hakkarigücü Spor - Fenerbahçe

14 Mayıs 16.00: 1207 Antalyaspor - ALG Spor

15 Mayıs 12.00: Konak Belediyespor - Beşiktaş JK Vodafone

15 Mayıs 14.00: Fatih Vatan Spor - Fatih Karagümrük

21 Mayıs 16.00: Fenerbahçe - Hakkarigücü Spor

22 Mayıs 15.00: Fatih Karagümrük - Fatih Vatan Spor

22 Mayıs 16.00: ALG Spor - 1207 Antalyaspor

23 Mayıs 19.00: Beşiktaş JK Vodafone - Konak Belediyespor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-out karşılaşmaları şöyle:

15 Mayıs 12.00: İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor - Altay

15 Mayıs 14.00: Kireçburnu - Sivasspor

15 Mayıs 14.00: Kocaeli FK - Dudullu

15 Mayıs 14.00: Y. Kayseri FK - Hatayspor

22 Mayıs 14.00: Dudullu - Kocaeli FK

22 Mayıs 14.00: Sivasspor - Kireçburnu

22 Mayıs 14.00: Altay - İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor

22 Mayıs 14.00: Hatayspor - Y. Kayseri FK