Kadın futbolcular 'Kadına şiddete hayır' tişörtleriyle maça çıktı

Ligi'nde Ataşehir Belediyespor'un ilk haftadaki rakibi geçen senenin şampiyonu Beşiktaş oldu. Ataşehir maça 'Kadına şiddete hayır' yazılı tişörtlerle çıktı.

Ligi'nin ilk haftasında Ataşehir Belediyespor - Beşiktaş Yenisahra Stadı'nda kozlarını paylaştı. Futbol maçı öncesi ve sonrasında ise kadına şiddete dikkat çekildi. Ataşehir Belediyespor, 'Kadına Yönelik Şiddete Hayır' yazılı tişörtler ve pankartla sahaya çıktı. Yapılan müsabakada iki takım futbolcuları, son dönemde artış gösteren ve kamuoyunda üzüntü yapan kadına karşı şiddet vakalarının engellenebilmesi amacıyla farkındalık oluşturulmasına destek verdi.

Oynanan maç ile ilgili konuşan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı aynı zamanda Kadın Futbol Takımının Başkanı Abdullah Der, "Bugün liglerimizin başlangıç günü bugün Beşiktaş kulübü ile karşılaşacağız. Tabi ilk maçın bizim sahamızda olması bize mutluluk veriyor. Bugün özellikle kadınlarımızın yeleklerini giyip, kadına şiddete hayır demesinin bir anlamı var. Ülkemizde ciddi bir şekilde kadına yönelik şiddet artma durumunda. Bizimde bugün asıl dikkat çekme konumuz buydu. Bundan sonraki süreçte kulüp olarak kadına şiddete hayır diyoruz. Umarım bu şiddet burada son bulur. Biz Ataşehirspor olarak kurulduğundan beri Ataşehir Belediye Başkanımız Battal İlgezdi'nin nezdinde buradayız. Bizi başkan olarak bu kulübe görevlendirdi. Geçen dönem şampiyon olduk. Bir önceki dönemde de yine şampiyon olmuştuk. Bundan sonraki hedeflerimizde yine şampiyon olmak. Ligde 12 takım var. 1. Lig'de inşallah şampiyon olup Avrupa'da ülkemizi temsil ederiz" açıklamasında bulundu.