Kadın girişimciler, 4 ülkeye yaptıkları ihracatı 4 kıtaya çıkarmak istiyor

Geçen seneyi 20 milyar dolar ihracatla kapatan hazır giyim sektörü, Türkiye'nin toplam ihracatına daha fazla katkı sunmayı hedefliyor.

Özel tasarım elbise, bluz, pijama ve plaj ürünleri üretimi yapan, İrem Özbayrak Aydoğan ve Cansu Ekşioğlu'nun iki yıl önce kurduğu Roupillon, halihazırda dört ülkeye ihracat yapıyor. Hedef, dünyanın dört kıtasında 'Made in Türkiye' etiketiyle var olmak. 2020'de kurulan marka, kısa sürede Rusya, Almanya, Fransa ve Hollanda'ya ihracat yapma başarısını gösterdi. Aydoğan, "Çıkış noktamız özel tasarım pijama ancak son dönemde plaj ürünleri özelinde çok fazla talep aldık. Bu talepler üzerine etkinliğimizde ağırladığımız misafirlerimiz için çok özel bir kapsül koleksiyon hazırladık. Koleksiyonumuzu 18-20 Haziran tarihleri arasında Interfiliere Paris'te dünyaya tanıtacağız. Ürün tasarımından kalıbına her şey bize ait. Tüm ince detayların üzerinden defalarca geçerek üretime sürecini başlatıyoruz. Ağırlıklı satış mecramız online. Halihazırda dört ülkeye ihracat yapıyoruz. Hedefimiz dünyanın dört kıtasına ihracat yaparak ülke ihracatına sürdürülebilir katkı sunmak" dedi. Ekşioğlu da üretimde kullandıkları 'tencel' kumaş tipiyle ilgili şu bilgileri aktardı: "Avusturya menşeli, çevreye duyarlı bir hammadde. Sürdürülebilirlik gözetilen ormanlık alanlardaki yenilenebilir ağaç ham maddesinden elde edilen bu ürün Lyocell elyaflar çevreye duyarlı bir üretim süreciyle üretiliyor. Lyocell elyaflar endüstri, ev, toprak ve deniz koşullarında gübreleşebilir ve çözünebilir özelliği taşıyor. Böylece tamamen doğaya geri dönebiliyor" dedi.