Kadın girişimciler boğazda alışveriş keyfi yaşattı

Kadın girişimciler Rabia Kurşun ve İpek Köse'nin boğazda düzenlediği alıveriş festivalinde 51 kadın girişimci stant açtı. Cemiyet iş ve sanat dünyasının tanınmış ve sevilen isimleri festivale gelerek boğaz havasında alışveriş yaptı.

Kadın girişimciler Rabia Kurşun ve İpek Köse'nin düzenlediği ' Fashion On The Fest' isimli alıveriş festivali, boğaz kenarında 51 kadın girişimcinin katılımıyla gerçekleşti. Kurumsal olmayan kadın girişimciler festivalde açtıkları stantlarda ürünlerini sergilediler. Kurşun ve Köse'nin ilk festivali olmasına rağmen katılımcı ve ziyaretçilerden çok talep gördü. Yeme-içme, dekorasyon, takı, çocuk ve yetişkin modası, bahçe mobilyası gibi ürünler festivalde satışa sunuldu. Festivalde 2 tane standın geliri Erken Doğan Bebekleri Yaşatma Derneği (ERDODER) ve Türk Kalp Vakfı'na bağışlandığı bildirildi.

"Bizim için küçük bütçe ile kurulmuş kadın girişimciler çok değerli"

Festival hakkında bilgi veren girişimci İpek Köse, "51 tane kadın girişimci; kurumsal olmayan fakat hepsinin web sitesi ya da sosyal medya üzerinden satışı olan firmalar için birbirine katkı sağlamak amacıyla, ortağım Rabia Kurşun ile beraber bir bahar festivali düşünüyorduk. Uzun zamandır planlıyorduk, bugün hayata geçirmemiz nasip oldu. 51 tane birbirinden değerli firmamız var. Yeme-içme, dekorasyon, takı, çocuk, bahçe mobilyası gibi A'dan Z'ye ziyaretçilerin her şeyi bulabilecekleri ve bahar havasında boğaz kenarında vakit geçirebilecekleri bir etkinlik düzenledik. Bu ilk festivalimiz, budan sonra başka planlarımız da var. Önümüzdeki projelerde 2-3-5 günlük uzun festivaller düzenlemeye devam edeceğiz. 2 tane standımızı ERDODER ve Türk Kalp Vakfı'na armağan ettik. Elde edilen gelir, bu derneklere bağışlanacak. Bizim için küçük bütçe ile kurulmuş kadın girişimciler çok değerli. Onlar için sonuna kadar her türlü etkinliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kadın girişimcileri desteklemek için düzenlendi

Girişimci Rabia Kurşun, ise şöyle konuştu: "Artık insanlar, baharın gelmesiyle birlikte içeriye ya da kapalı alana girmek istemiyorlar. Biz de baharın gelişini İstanbul'un en güzel yerinde, kadınların hem keyifli vakit geçirebileceği hem de alışveriş yapabileceği, yaz gardıroplarını hazırlayabileceği bir etkinlik düzenledik. Katılan firmalarımızın tamamına yakını kadın girişimci, onları desteklemek amacıyla etkinliği düzenledik. Devamı gelecek, diğer kadın girişimcilere destek olmak için bu tarz etkinlikler yapacağız. Bu etkinliği ilk defa düzenliyoruz,uzun zamandır planladığımız bir etkinlikti. Bahar ile birlikte güzel havaları fırsat bilip boğaza karşı güzel bir etkinlik düzenledik. Katılımdan çok memnunuz. Kadın girişimcilere destek olmaya devam edeceğiz. Hazır giyimin ülke ekonomisine katkısı çok büyük. Bizde kadın girişimciler olarak elimizden geleni bu tarz organizasyonlarda yapmaya devam edeceğiz".