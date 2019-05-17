Kadın güreşçiler Bulgaristan'da kampa girdi

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda takım halinde üçüncü olan Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa Oyunları için hazırlıklarına Bulgaristan'da başladı.

Bulgaristan'ın Belmeken kentindeki ortak kampa son Avrupa şampiyonu Ukrayna'nın yanı sıra Bulgaristan, Romanya ve Azerbaycan Kadın Milli Takımları katılıyor. Milli güreşçiler Evin Demirhan, Zeynep Yetgil, Bediha Gün, Elif Yanık, Aynur Erge, Aslı Tugucu, Buse Tosun ve Yasemin Adar Teknik Direktör Efrahim Kahraman yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Kadın Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, Bulgaristan'daki kampın oldukça verimli geçtiğini belirterek, “Son Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde üçüncü olarak çıkışımızı sürdürdük. Şimdi önümüzde Avrupa Oyunları var. Bulgaristan'da yaptığımız ortak kamp bizim için çok önemli. Burada Avrupa şampiyonu Ukrayna, Romanya, Azerbaycan, Bulgaristan gibi kadın güreşinde söz sahibi ülkeler var. Türkiye Kadın Güreş Takımı olarak bizler de artık dünyanın en başarılı ülkelerinden biri haline geldik. Ortak kampımız tüm sporcularımız için son derece verimli olacaktır” dedi.

Milli güreşçiler, 25 Mayıs tarihinde yurda dönecek.