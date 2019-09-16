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Kadın güreşçiler mindere çıkıyor

Dünya Güreş Şampiyonası’nda yarın kadın güreşçiler mindere çıkacak.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarın kadın güreşçiler mindere çıkacak.


Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkma sırası kadın güreşçilerimize geldi. Barys Arena'da yapılan şampiyonada yarın kadınlar 50, 53, 55, 72 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak. Çekilen kura sonrasında yarın mindere çıkacak olan güreşçilerimiz ve rakipleri şunlar:


50 Kg: Evin Demirhan - Kamila Barbosa Vito Da Silva (Brezilya)


53 Kg: Zeynep Yetgil - Silje Knutsen Kippernes (Norveç)


55 Kg: Bediha Gün - Annika Wendle (Almanya) vs. Sevara Eshmuratova (Özbekistan) maçının galibi


72 Kg: Beste Altuğ - Komal Bhagwan Gole (Hindistan)


Müsabakalar Türkiye saati ile 08:00'da başlayacak.

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