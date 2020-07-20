Kadın İçin Teknoloji projesi online eğitimlerle devam ediyor

Teknosa'nın Habitat Derneği ile birlikte 2007 yılından beri aralıksız olarak sürdürdüğü ‘Kadın İçin Teknoloji'projesi, Covid-19 nedeniyle online eğitimlerle devam ediyor. 11 Nisan'dan bu yana düzenlenen 5 eğitime 800'ü aşkın kadın katıldı.

Teknosa ve Habitat Derneği ortaklığında sürdürülen sosyal sorumluluk projesi “Kadın için Teknoloji” 14. yılına girerken eğitimlere aralık vermeden devam ediliyor. 2020 yılı çalışmaları kapsamında kadınlara yönelik dijital okur-yazarlık eğitimlerinde az 2 bin kadına ulaşılması hedefleniyor.

Covid-19 nedeniyle online olarak devam eden eğitimlerde Habitat gönüllüsü gençler video konferans yöntemiyle; E-Hizmetler, Sosyal Medya, Güvenli İnternet, Günlük Hayatta Sosyal Medya ve İnternet konularına yönelik bilgileri katılımcılara aktarıyorlar.11 Nisan'dan bu yana devam eden Kadın için Teknoloji eğitimlerine 2600'den fazla başvuru oldu ve 800'ü aşkın kadın katıldı. Online eğitimlerde 81 ilden,17-71 yaş aralığında kadınlar yer aldı. Ayrıca İngiltere, KKTC, Bulgaristan, Polonya ve Macaristan gibi ülkelerden kadınlar da eğitimlere katıldı.

Eylül sonuna kadar devam edecek online eğitimler, 2 haftada bir Çarşamba günleri 15:00-18:00 saatleri arasında düzenlenecek. Bayram ve resmî tatillere rastlayan günlere göre ayarlama yapılırken ilave eğitimlerde açılacak. Ücretsiz düzenlenen online eğitimlere başvuru içinhttp://www.kadinicinteknoloji.com/ veya https://habitatdernegi.org/blog/kadin-icin-teknoloji-projesi-online-egitimi/adreslerindeki başvuru formunu doldurmak yeterli oluyor.