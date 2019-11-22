Kadın istihdamının öncüleri ödüllendirildi

Genel Kurulu Gelecek Zirvesi 21 Kasım Perşembe günü İstanbul Raffles Hotel'de düzenlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı zirvede Türkiye'de kadın istihdamına destek olan kurum ve kuruluşlar ödüllendirildi.

Türkiye'de otomotiv sektöründe kadın istihdamı atağı başlatan ve yüzlerce kadını oto bakım sektöründe eğitip meslek sahibi yapan TOBFED, otomotiv sektöründe kadın istihdamının daha da artması için eğitimlerini sürdürüyor. Kadın valeler, bakım ustaları, lastikçiler, oto kuaförler TOBFED meslek akademilerinde eğitimlerini tamamladıktan sonra hemen istihdama dahil oluyor.

Kadınların her alanda istihdama ve ekonomiye katılımlarının teşvik edilmesinin hayati bir öneme sahip olduğunu belirten TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş “Hem ülke ekonomisine katkı sağlayan hem de ekonomik özgürlüğünü kazanan kadınlarımız ile büyük ve güçlü bir Türkiye hedefine ulaşabiliriz. Otomotiv sektörü erkek egemen bir sektör gibi görünse de kadınlar da artık bu sektörde bir söz sahibidir. Otomotiv sektöründe cinsiyet ayrımcılığı kadın ustalarımız ve kadın işletmecilerimiz ile artık bitti” dedi.

TOBFED Gelecek Zirvesi Kadın İstihdamı Ödülleri

TOBFED Gelecek Zirvesi Kadın İstihdamı Ödül Töreni'nde “Her İstasyonda En Az İki Kadın Çalışan” projesi ve kadın istihdamı konusundaki örnek tutumları ile OPET Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk'e ödülünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu verdi.

Organize Sanayi Bölgelerinde açtıkları kreşler ile kadınların iş yaşamına katılımlarına önemli bir katkı sağlayan ve kadının iş yaşamında güçlenmesine öncülük eden BORUSAN HOLDİNG adına ödülü Borusan Oto Genel Müdürü Simay Aslan aldı.

Türkiye'de en fazla kadın istihdam eden kurumların başında gelen MİGROS da ödül aldı. TOBFED Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Şener tarafından verilen ödülü Migros İnsan Kaynakları Müdürü Muhterem Çelik aldı.

Kadın erkek eşitliğinin geliştirilmesine ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik örnek projeleri ile yerli ticari araç üreticisi KARSAN adına insan kaynakları direktörü Mücahit Korkut ödülünü Eski çevre Bakanı Ali Talip Özdemir'in elinden aldı.

Kadın istihdamı konusunda örnek bir kurum olan KALE GRUBU da ödül alanlar arasındaydı. ASKON Başkanı Orhan Aydın tarafından verilen ödülü Kale Grubu İK Grup Başkan Yardımcısı Selda Seçkinler aldı.

Kadın girişimcilere verdiği destek ile KAGİDER, “Benden Söylemesi” adlı programında her fırsatta kadın istihdamına değinen Fox TV'den Merve Yıldırım, Kadın Ustalar Projesi, kadın istihdamının gelişimine katkı sağlayan IPSOS, Mercedes Benz Türkiye ve AutoCher de ödül alan kurumlar arasındaydı.