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Kadın öğretmene tokatlı saldırı kamerada

Bağcılar’da bir şahıs, yolda yürüyen kadın öğretmeni önce sözle taciz etti, ardından tokat attı.

Bağcılar'da bir şahıs, yolda yürüyen kadın öğretmeni önce sözle taciz etti, ardından tokat attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgilere göre olay Bağcılar'da alışveriş yapmak üzere evinden çıktığı öğrenilen kadın öğretmen, sokakta yürürken bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Tacizciye tepki gösteren öğretmen, yoluna devam etti. Ancak saldırgan, bir süre takip ettiği kadının önünü kesti. Kadına tokat atan saldırgan, ardından olay yerinden kaçtı.


Saldırının ardından öğretmen polise giderek şikayetçi oldu. Polis güvenlik kameralarına yansıyan saldırganı arıyor.

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