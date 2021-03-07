İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadın Olimpik Judo Milli Takımı, Arnavutluk'a gitti

Kadın Olimpik Milli Judo Takımı, 15 ülkenin ortak yapacağı kamp çalışması için Arnavutluk’a gitti.

Kadın Olimpik Milli Judo Takımı, 15 ülkenin ortak yapacağı kamp çalışması için Arnavutluk'a gitti.


Judo Olimpik Kadın Milli Takımı, ortak çalışma kampına katılmak üzere Arnavutluk'a gitti. 7-20 Mart tarihleri arasında yapılacak olan ve 15 ülke judokalarının katılacağı ortak çalışma kampında, dayanıklılık ve randori antrenman programı gerçekleşecek.


Ay Yıldızlı Kadın Milli Takımı, 15 sporcu ile çalışmalarda yer alacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.