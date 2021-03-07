Kadın Olimpik Judo Milli Takımı, Arnavutluk'a gitti

Kadın Olimpik Milli Judo Takımı, 15 ülkenin ortak yapacağı kamp çalışması için Arnavutluk’a gitti.
Kadın Olimpik Milli Judo Takımı, 15 ülkenin ortak yapacağı kamp çalışması için Arnavutluk'a gitti.
Judo Olimpik Kadın Milli Takımı, ortak çalışma kampına katılmak üzere Arnavutluk'a gitti. 7-20 Mart tarihleri arasında yapılacak olan ve 15 ülke judokalarının katılacağı ortak çalışma kampında, dayanıklılık ve randori antrenman programı gerçekleşecek.
Ay Yıldızlı Kadın Milli Takımı, 15 sporcu ile çalışmalarda yer alacak.