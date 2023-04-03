'Kadın Ozanlar' İş Sanat'ta bir araya geliyor

Türk müziğinin önde gelen üç kadın yorumcusu, 5 Nisan'da İş Kuleleri Salonu'nda Anadolu'nun sevilen türkülerini seslendirecek.

Türk müziğinin üç önde gelen kadın yorumcusu, 5 Nisan Çarşamba, 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda Anadolu'nun sevilen türkülerini seslendirecekleri konserle bir araya geliyor.

Kardeş Türküler'in solisti Feryal Öney, türkülere kattığı yorumuyla beğeni kazanan bağlama sanatçısı ve solist Ayfer Vardar ve Türk halk müziğinin yeni nesil seslerinden Elif Buse Doğan'ın yer aldığı “Kadın Ozanlar” başlıklı konserde solistlere tamamı kadınlardan oluşan bir halk müziği orkestrası eşlik edecek.

Konserde Kırmızı Gül Demet Demet, Mendilimin Ucuna Sakız Bağladım, Burçak Tarlası gibi kadınların kaleminden çıkma türküler seslendirilecek. Solistinden, orkestrasına kadınların yer aldığı konserde, seslendirilecek türkülerin düzenlemeleri Gizem Alever'e ait.