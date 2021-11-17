Kadın sorunları Future Talks'ta ele alınacak

Etkinlikte bu sene konuşmalar yalnızca tek bir konuda, kadın sorunlarının geleceği üzerine yapılacak.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği tüm dünyada tartışılıyor. Farkındalık artsa da, kat edilecek daha çok yol var. Farkında olarak ya da olmayarak ayrışıyoruz, ayrıştırıyoruz ve kadın sorunlarına sebep olan dil ve davranışların temelini daha da sağlamlaştırıyoruz. Bu anlamda Semra & Enver Yücel Vakfı “Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü”nden hemen önce düzenleneceği etkinlikte bu temel sorunu tüm boyutlarıyla ele almaya hazırlanıyor.

Yekta Kopan moderatörlüğünde düzenlenecek olan Future Talks by SEY Vakfı'nda, SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, Senarist Sema Ergenekon, Avukat Dr. Rezan Epözdemir, Psikiyatrist Dr. Gülcan Özer, Oyuncu Esra Ruşan, Akademisyenler Prof. Dr. Haluk Gürgen ve Doç. Dr. Yavuz Samur, yirmişer dakikalık konuşmalar yaparak kadın sorunlarını kendi alanlarında değerlendirecek.

Konuşmacılar, kullandığımız dildeki yanlışlardan, çocuk yetiştirirken yapılan ayrımcılığa, evdeki iş bölümünden, çalışma hayatındaki önyargılara, izlediğimiz dizilerdeki etkilerden, cezai yaptırımlara kadar birçok sorunu gözler önüne serecek.

Şanlıurfa'da “sen kızsın hentbol oynayamazsın” tepkilerine rağmen sporuna tüm gücü ile sahip çıkan Merve Akpınar ve geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde İTÜ'yü birincilikle bitirirken yaptığı mezuniyet konuşmasıyla dikkat çeken Hüseyin Umutcan Ay, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ilgili oluşturduğu farkındalığı etkinlikteki panelde izleyicilerle paylaşacak.

Future Talks by SEY Vakfı 23 Kasım Salı günü, saat 13.00-17.00 arasında Zorlu PSM Sky Lounge'da gerçekleşecek. Etkinliğin mobilet.com üzerinden yapılan bilet satışlarının geliri kız çocuklarının eğitimi için kullanılacak.