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Kadın tekstiline bahar geldi

Türkiye’de üretilen, ‘Bahara Merhaba, Tarzın Konuşsun’ koleksiyonuyla kıyafetlerde bahar havası esmeye başladı.

Türkiye'de üretilen, ‘Bahara Merhaba, Tarzın Konuşsun' koleksiyonuyla kıyafetlerde bahar havası esmeye başladı.



Türkiye'de de faaliyet gösteren Alman merkezli marka ‘Bahara Merhaba, Tarzın Konuşsun' koleksiyonunu tanıttı. Türkiye'de üretilen koleksiyonun, ürünleri markanın mağazalarında satışa sunulmaya başlandı.



“Bahara Merhaba, Tarzın Konuşsun” koleksiyonu hakkında konuşan markanın Türkiye Genel Müdürü Tuba Yapıncak, “14 yıldır özgün perakendecilik anlayışımız ile Türkiye pazarında müşterilerimize hizmet veriyoruz. Yenilenen temalarımızla sunduğumuz, şık ve kaliteli koleksiyonlarımız büyük ilgi görüyor. Yüzde yüz Türkiye üretimi olan kadın tekstil koleksiyonumuzu müşterilerimizle buluşturuyoruz. Titizlikle yürüttüğümüz yoğun bir tasarım ve üretim sürecinin ardından yeni koleksiyonumuzu moda severlerle buluşturduğumuz için heyecanlıyız” dedi.

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