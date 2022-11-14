Kadın terörist, Esenler'de tekstil atölyesinde işçi gibi çalışmış

Taksim'de gerçekleştirilen bombalı saldırının faili Ahlam Albashır'ın Esenler'de işçi gibi çalıştığı tekstil atölyesi görüntülendi.

Taksim‘de dün akşam saatlerinde saldırı gerçekleştirdikten sonra kaçan terörist gece saatlerinde Küçükçekmece'de yakalandı. O teröristin ülkeye girdikten sonra 1 ay kadar bir tekstil atölyesinde işçi gibi çalışarak aynı zamanda burada kaldığı öğrenildi. Terörist kadının çalıştığı atölye böyle görüntülendi.

“Bizi çok tedirgin etti”

6 yıldır aynı sokakta yaşayan Emrah Savaş, “Dün akşam geldiğimde polis ekipleri buradaydı olay yeri inceleme ekipleri vardı. Duyduğumuza göre burada çalışıyormuş hiç görmüşlüğümüz yok ama böyle bir yerde olması bizi tedirgin etti. Hepimiz çoluk çocuğu var burada oturuyoruz hani hiç böyle bir şey ile karşılaşmamıştık tam dibimizde olması bizi daha çok huzursuz etti“ dedi.