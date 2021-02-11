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Kadın ve Erkek Boks Milli Takımı Almanya yolcusu

Olimpik Kadın ve Olimpik Erkek Boks Milli Takımları, kota müsabaka hazırlıkları için Almanya’ya gidecek.

Olimpik Kadın ve Olimpik Erkek Boks Milli Takımları, kota müsabaka hazırlıkları için Almanya'ya gidecek.


Olimpik Kadın ve Olimpik Erkek Boks Milli Takımları, Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında 12-16 Şubat 2021 tarihleri arasında Almanya'nın Köln şehrinde yapılacak olan Uluslararası Almanya Boks Turnuvası'na katılacak. Milliler bugün (11 Şubat Perşembe) hava yoluyla Almanya'ya hareket edecek.


Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, yaptığı açıklamada, "Olimpiyat yolunda var gücümüzle çalışıyoruz. Uluslararası Turnuvalara katılarak sporcularımızın son durumlarını yakından takip ediyoruz" dedi.


Milli Takım kafilesi şu şekilde


Yılmaz İlkay Arın (Asbaşkan) Kafile Başkanı


Antrenörler: Muhammet Ali Kolu, Nedim Baba, Mehmet Ali Cıncık


Kadınlar: Hatice Akbaş (57 kg), Tuğçenaz Sürmeneli (57 kg), Esra Özyol (60 kg), Rümeysa Ataş (60 kg), Sema Çalışkan (69 kg)


Erkekler: İbrahim Kurtay (52 kg), Mizan Aykol (60 kg), Hakan Doğan (63 kg), Birol Aygün (75 kg), Mehmet Nadir Ünal (91 kg), Muhammed Aydın (+91 kg)

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