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Kadına şiddete karşı kahvehanelerde eğitim

Gaziosmanpaşa Belediyesi, kadına yönelik şiddet olaylarının önüne geçilmesini sağlamak amacıyla kahvehanelerde şiddetle mücadele eğitimleri düzenliyor.


Uzman psikologlar ilçe genelindeki kahvehaneleri gezerek erkekleri, kadına şiddete karşı bilinçlendiriyor. Aile kurumunun önemini anlatan psikologlar, eşlerine iyi davranmaları konusunda erkeklere uyarılarda bulundu. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da “kadına şiddete hayır” demek için eğitimlere destek verdi.



"Bir farkındalık oluşturmak istedik"


Kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Başkan Usta, “Bizim ne geleneğimizde, ne inancımızda, ne de kişiliğimizde böyle bir anlayış yok. Çünkü biz yaratılanı yaratandan ötürü severiz. Çocuklarımız, eşlerimiz Allah'ın bir lütfu, bir emaneti. Bugün kadına şiddetin olmayacağı bir toplumu oluşturmak, en azından bizim gibi düşünen insanların ‘kadına şiddete hayır' diyeceğini ortaya koymak adına bir farkındalık oluşturmak istedik. Toplumda bu tür şeylere sebep olan etkenleri ortadan kaldırmak istiyoruz” dedi.



"Duygusal olarak da şiddet vardır"


Eşler arasındaki ilişkinin vicdan ve merhamet temeline dayanması gerektiğini belirten Uzman Klinik Psikolog Murat Karanfil ise "Şiddetin kadını, çocuğu, erkeği olmaz. Şiddeti sadece fiziksel olarak düşünmeyelim, duygusal olarak da şiddet vardır. Annelerimize gösterdiğimiz vicdan ve merhameti eşimize de gösterebiliyorsak o zaman kazanmış oluruz. Kadın, erkek iletişiminde anlayış öncelikli olmalıdır” diye konuştu.

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