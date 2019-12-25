Kadına şiddete 'şarkılı' tepki

Ünlü sanatçı Abdurrahman Delen kadına şiddete karşı tekli yaptı. Kadına şiddet ile ilgili haberleri gerek televizyon ekranlarından, gerekse de yazılı basından takip ettiğini ve yaşanılan kan dondurucu bu yöndeki olaylar karşısında içinin sızladığını ve bir erkek olarak ‘Biz bu kadar vahşi miyiz?' diye hayıflandığını kaydeden Delen, “Bu yüzden de toplumumuzun her katmanındaki bireylerin, sanatçıların bu soruna eğilmesi gerektiğine inanıyorum. Bana göre; kadınsız bir Dünya yaşanmaz olur. Neden biliyor musunuz; kadın, anadır. Kadın, bacıdır. Kadın, eştir. Kadın, bizi doğurandır. Bu yüzden de; kadınsız bir Dünya yaşanmaz olur” diye konuştu.

Montajı süren klibin çekimlerine katılan ünlü oyuncular hakkında bir açıklama yapmayan Delen; klip yayınlanmaya başladığında, izleyenlerin bile projeye destek veren sanatçıları gördüğünde şaşkına döneceğini iddia etti.