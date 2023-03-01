Kadını darbedip havaya ateş açtı: Saldırgan polisten kaçamadı

Kağıthane'de bir şahıs, rezidansın otoparkında kız arkadaşını darbedip silaha tehdit ettikten sonra havaya ateş açtı. Yaşananları gören otoparktaki başka birini daha darbeden şüpheli, polisleri görünce kaçmaya başladı. Olay anları kameralara yansırken, Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polislerinin kovalamacası sonucu yakalanan şahıs tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 00.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'ndeki bir rezidansın otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emrah E., otoparkta kız arkadaşı S.B.'nin yanına giderek ona tekmeyle saldırdı. Ardından da şahıs, silahını çıkartarak S.B.'yi tehdit etti.

Kadını darbedip ateş açtı

Otoparkta aracını almaya giden Gökhan M., Emrah E.'nin S.B.'yi darbettiği anları görünce müdahale etmek istedi. Bunun üzerine Emrah E., Gökhan M.'nin yanına giderek onu da darbetti. Bir süre sonra oturdukları daireye çıkmak için asansöre binmek isteyen Emrah E. ile S.B. tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Emrah E., elinde bulunan silah ile koridora doğru bir el ateş etti. Tüm bu yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Kağıthane polisinin yakaladığı şahıs tutuklandı

Olayın ardından ihbar üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, kısa sürede rezidansa geldi. Polisleri gören Emrah E. kaçmaya başlayınca kısa süreli kovalamaca yaşandı. Emrah E., yanında bulunan silahla yakalandı. Gözaltına alınan Emrah E.'nin çeşitli suçlardan emniyette 11 kaydının olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrah E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.