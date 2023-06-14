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Kadını evinin önünde bıçakla tehdit etti

Eyüpsultan’da bir şahıs dini nikahlı olduğu iddia edilen kadını evinin önünde bıçakla tehdit etti.

Eyüpsultan'da bir şahıs dini nikahlı olduğu iddia edilen kadını evinin önünde bıçakla tehdit etti. Polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.



Olay, 6 Haziran günü Eyüpsultan'da meydana geldi. A.Ç. isimli şahıs dini nikahlı olduğu ileri sürülen D.A. isimli kadının evinin önüne bıçakla giderek tehditler savurdu. İhbar üzerine konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, A.Ç. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıs, "Tehdit, Hakaret" suçlarından hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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