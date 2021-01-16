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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 75 - Çankaya Belediyesi: 68

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 17.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş evinde karşılaştığı Çankaya Üniversitesi'ni 75-68'lik skorla mağlup etti.



Salon: Akatlar


Hakemler: Mehmet Keseratar, Önder Yılmaz, Sedef Yarıcı


Beşiktaş: Angela 30, Bradford 20, İrem Naz Topuz 12, Melisa Korkmaz 8, Ivankovic 2, Elif Bayram 3, Draskicevic


Başantrenör: Mehmet Kabaran


Çankaya Üniversitesi: Zellous 29, White 22, Gizem Yavuz 10, Bahar Öztürk 5, Talbert 2, Özge Kavurmacıoğlu, Özge Karataş


Başantrenör: Çağrı Özek


1. Periyot: 12-17 (Çankaya Üniversitesi lehine)


Devre: 32-27 (Beşiktaş lehine)


3. Periyot: 50-45 (Beşiktaş lehine)

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