Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 69 - Galatasaray: 66

Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 8.
Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray'ı 69-66 mağlup etti.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Yücel Çilingir, Kerem Yılmaz, Benhür İrcel
Fenerbahçe: Olcay Çakır Turgut 10, Iagupova 18, Zandalasini 15, Tuğçe Canıtez 4, Williams 13, Ayşe Cora 5, Sevgi Uzun 2, Stokes 2
Galatasaray: Işıl Alben 7, Hartley 20, Sinem Ataş 2, Tilbe Şenyürek 3, Macaulay 21, Stankovic 13
1. periyot: 15-12 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 27-30 (Galatasaray lehine)
3. periyot: 53-47 (Fenerbahçe lehine)
Beş faulle çıkan: Hartley (Galatasaray)