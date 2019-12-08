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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 69 - Galatasaray: 66

Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 8.

Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray'ı 69-66 mağlup etti.



Salon: Metro Enerji


Hakemler: Yücel Çilingir, Kerem Yılmaz, Benhür İrcel


Fenerbahçe: Olcay Çakır Turgut 10, Iagupova 18, Zandalasini 15, Tuğçe Canıtez 4, Williams 13, Ayşe Cora 5, Sevgi Uzun 2, Stokes 2


Galatasaray: Işıl Alben 7, Hartley 20, Sinem Ataş 2, Tilbe Şenyürek 3, Macaulay 21, Stankovic 13


1. periyot: 15-12 (Fenerbahçe lehine)


Devre: 27-30 (Galatasaray lehine)


3. periyot: 53-47 (Fenerbahçe lehine)


Beş faulle çıkan: Hartley (Galatasaray)

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