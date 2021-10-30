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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 74 - Galatasaray: 56

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 3.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Safiport sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 74-56'lık skorla mağlup etti.



Salon: Metro Enerji


Hakemler: Yener Yılmaz, Kerem Yılmaz, Nazlı Çisil Güngör


Fenerbahçe: Iagupova 19, Williamsx 11, Şerife Alperi Onar 11, Zahui 11, Mc Bride 10, Stokes 4, Olcay Çakır Turgut 4, Tuğçe Canıtez 4


Başantrenör: Vctor Lapena


Galatasaray: Williams 18, Pelin Bilgiç 16, Steinberga 12, Krajisnik 7, Melis Gülcan 3, Gizem Başaran Turan, Sude Yılmaz, Merve Aydın


Başantrenör: Efe Güven


1. Periyot: 18-17 (Fenerbahçe lehine)


Devre: 40-28 (Fenerbahçe lehine)


3. Periyot: 54-45 (Fenerbahçe lehine)

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